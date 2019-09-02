ЦБ предложил предать правительству функции в сфере техосмотра авто

В пресс-службе регулятора сообщили, что Центральный Банк России предложил передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в сфере техосмотра. Отмечается, что летом в закон о ТО были внесены определенные изменения. Теперь необходимо фотографировать диагностику автомобиля, отмечать время и геолакацию прохождения техосмотра. Также всем операторам ТО к лету 2020 года в обязательном порядке нужно будет провести переаккредетацию.

Кроме того Российский союз автостраховщиков должен проверить центры технического обслуживания автомобилей, а ко второму полугодию 2021 года провести проверку более пяти тысяч операторов. В ЦБ рассказали, что ни фактических, ни финансовых возможностей для проведения подобных проверок в указанный промежуток времени у РСА нет. Все это может привести к тому, что на рынке техосмотра и ОСАГО утратится стабильность, потому что автомобилисты не будут оформлять диагностические карты. Российский союз автостраховщиков подтвердил, что у них нет достаточных мощностей, однако в организации ищут пути разрешения сложившейся ситуации без передачи полномочий, сообщает «Российская газета».