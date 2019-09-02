Группа ГАЗ представила новую «Газель»

Вадим Сорокин, президент автомобильного завода, заявил, что группа ГАЗ представила новый облегченный коммерческий автомобиль «Газель NN». Он подчеркнул, что новое транспортное средство было создано в год 25-летия «Газели».

Отмечается, что в 2020 году начнется производство этого транспорта, а в 2021 году он выйдет в продажу. Сорокин заявил, что у «Газель NN» обновили дизайн, однако существенное отличие этой машины от предыдущих моделей заключается в новой интеллектуальной платформе, которая способна видеть, слышать и взаимодействовать с инфраструктурой, гарантируя безопасность владельца.

Он резюмировал, что эта платформа адаптирована не только под применение двигателя внутреннего сгорания, но и на электротяге. Кроме того в «Газели NN» находиться свыше тридцати систем, помогающих водителю, а также улучшенный комфорт, сниженная стоимость владения и универсальность. Новое транспортное средство должно обеспечить повышенный уровень безопасности, высокую эффективность работы водителя и снижение его утомляемости, сообщает «Ведомости».