Порошенко нашел новую работу в Раде

Бывший президент Украины Петр Порошенко нашел себе новую работу. Согласно порталу парламента, теперь он стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции страны с Европейским союзом.

Отмечается, что этот комитет был сформирован 29 августа, в первый рабочий день Рады нового созыва. На эту должность Порошенко подходит идеально, потому что его партия «Европейская солидарность» как раз выступает за объединение Украины с НАТО и ЕС. Однако руководителем этого комитета назначили его единомышленницу Иванну Климпуш-Цинцадзе, сообщает «Российская газета».