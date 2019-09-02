Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

В МИД сообщили, что сегодня утром посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в больнице Каира в возрасте 68 лет. В ведомстве подчеркнули, что посол был верным товарищем и одаренным дипломатом. В МИД подчеркнули, что в скором времени будет опубликован некролог.

В сентябре 2011 года Кирпиченко назначили на должность посла РФ в Египте и по совместительству он стал полномочным представителем в Лиге арабских стран. Перед этим он руководил дипломатическими миссиями России в Сирии, Ливии и ОАЭ. Также посол был награжден орденом Дружбы и орденом Почета, пишет РИА Новости.