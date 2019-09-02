Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

На сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук сказано, что ученые зафиксировали вторую по мощности магнитную бурю в 2019 году. Специалисты отметили, что эта буря началась в воскресенье, продолжалась весь день и все утро понедельника. В воскресенье вечером уровень магнитной бури вновь поднялся до 2-х баллов. Прогнозируется, что во второй половине понедельника, 2 сентября, буря пойдет на спад и не позднее вторника геомагнитная обстановка должна полностью стабилизироваться, пишет «Lenta.ru».