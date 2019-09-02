Россия предложила членам НАТО «добровольный мораторий» по РСМД

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ предложила странам-членам НАТО вступить в добровольный мораторий касательно размещения ракет средней и меньшей дальности, но пока не получила положительного ответа. Лавров уточнил, что в связи с недавно проведенными в США испытаниями новой ракеты с радиусом действия, ранее запрещенным ДРСМД, а также обострением обстановки в мире, возникла необходимость в этом моратории, передает «Газета.Ru».