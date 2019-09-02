О новой ядерной гонке предупредил Нарышкин

Сергей Нарышкин, начальник Службы внешней разведки, считает, что Белый дом целенаправленно уничтожает систему коллективной безопасности, которая просуществовала почти 50 лет. Он полагает, что прекращение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2021 году может привести к тому, что США запустят новую ядерную гонку.

Нарышкин рассказал, что Белый дом по-прежнему действует на «правах сильного», но сейчас он уже таковым не является. Он добавил, что, не успев выйти из ДРСМД, Вашингтон тут же провел испытание новейшей крылатой ракеты на дальность, которая раньше запрещалась договором.

Начальник Службы внешней разведки уверен, что предложение Америки о необходимости создания новой многосторонней системы контроля над вооружениями является всего лишь прикрытием, в то время как Белый дом стремится выйти из подобных обязательств для наращивания военной мощи Америки. Нарышкин надеется, что в Белом доме чувство самосохранения возьмет верх, после чего страны возобновят обсуждение вопроса относительно контроля вооружения. Также он подчеркнул, что Российская Федерация не позволит втянуть себя в очередную гонку вооружений, пишет «Lenta.ru».