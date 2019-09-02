Власти Польши намерены добиться репараций за Вторую мировую войну

Издание ТАСС, ссылаясь на спикера Сената республики Станислава Карчевского, сообщает, что польское правительство, после выборов в парламент, возобновит требования от Германии компенсаций за причиненный ущерб в ходе Второй мировой войны. Отмечается, что сейчас в парламентской группе по этому вопросу проводятся работы. Карчевский подчеркнул, что Польша останавливаться не намерена.

Немного позднее с этой же позицией выступил и Мариуш Блащак, министр обороны страны. Блащак добавил, что если кто-то совершил зло, то он, в первую очередь, признает свою вину, а потом следует вопрос репараций. По его мнению, этот подход естественен для цивилизованного мира. Министр обороны Польши считает, что за результативность внешней политики республики отвечает вопрос компенсаций, однако очень многое обусловлено итогами выборов в парламент, которые состоятся 13 октября.

Ранее стало известно, что глава Польши Анджей Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую войну, пишет «Газета.Ru».