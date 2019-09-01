В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представитель МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал радиостанции Maryja, что РФ не отправили приглашение на торжество в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за того, что Россия не стремится поддерживать «дух исторической правды». Кроме того, отметил Сенк, на празднование приглашены представители НАТО, ЕС и страны так называемого «Восточного партнерства», куда входят такие страны, как Белоруссия, Грузия, Украина, Молдавия, Армения, Азербайджан. Он подчеркнул, что в этих форматах РФ нигде не упоминается.

Польский представитель отметил, что на торжество 70-й годовщины начала Второй мировой войны был приглашен глава России Владимир Путин, а сейчас – американский лидер Дональд Трамп. Это решение Сенк объясняет изменением позиции касательно исторических вопросов. Также Варшаву посетит президент Украины Владимир Зеленский, чей визит, по мнению представителя, «является исторической правдой» и, чем больше этой правды будет звучать в словах мировых лидеров, тем лучше.

В феврале МИД Польши предлагал пригласить на торжество Владимира Путина, но Варшава отклонила его. В июле вице-премьер страны Яцек Сасин заявил о том, что считает российского президента агрессором по отношению к своим соседям. Он заключил, что было бы неуместно праздновать годовщину вооруженной агрессии против страны с участием главы, который сегодня обращается со своими соседями аналогичными методами, передает РБК.