В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

Роберт Уорк, бывший замглавы Пентагона, заявил, что массовое распространение систем искусственного интеллекта в военной отрасли, включая анализ необходимости применения ядерного оружия, может спровоцировать начало ядерной войны.

В беседе с агентством Breaking Defense Уорк уточнил, что использование ИИ в ядерной сфере может привести к возникновению необоснованного решения о нанесении ядерного удара. Он считает, что эти системы вполне могут неправильно проанализировать факторы риска, а также при определенных условиях запустить межконтинентальные баллистические ракеты, приведя к трагическим последствиям.

Уорк попросил представить ситуацию, когда система ИИ в командном центре, например, войск Китая, оценив оперативные данные, сообщает, что Соединенные Штаты Америки готовятся нанести удар по КНР и советуют нанести превентивный удар. В качестве еще одного примера он привел и систему «Периметр» в Российской Федерации. По мнению экс-замглавы Пентагона, она может за ядерные взрывы принять сейсмическую активность. Естественно, она направит соответствующий запрос в военный штаб и, если не получит ответ, может отдать команду по запуску баллистических ракет.

Несмотря на опасность систем ИИ, Уорк не отрицает пользы от их использования в военной сфере, однако призывает ограничить в системе ядерного контроля присутствие высоких технологий, передает RT.