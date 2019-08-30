Конец зубных пломб. Ученые разработали гель, который восстанавливает зубы самостоятельно
Зубная эмаль теперь может быть восстановлена путем нанесения специального геля. Данный продукт, как утверждают его разработчики, может спасти людей от развития полостей, которые требуют зубных пломб.
Эмаль - это твердый защитный слой на внешней стороне зубов. Она может быть истощена кислотой рта и повторным жеванием, приводя к впадинам, которые должны быть заполнены, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.
Поскольку пломбы изготавливаются из инородных материалов, таких как металл, фарфор и смола, они не связываются без проблем с поверхностью зуба и часто становятся рыхлыми.
Чтобы преодолеть эту проблему, Руйканг Танг из Чжэцзянского университета в Китае и его коллеги создали гель, содержащий кальций и фосфат - строительные блоки настоящей эмали, - чтобы попытаться побудить зубы к самовосстановлению.
Они проверили гель, нанеся его на зубы человека, которые были удалены от пациентов и повреждены кислотой. Затем они оставили зубы в контейнерах с жидкостью, предназначенных для имитации среды рта на 48 часов.
Новые кристаллы
В течение этого времени гель стимулировал рост новой эмали. Причем микроскопия показала, что он имеет такое же высокоупорядоченное расположение кристаллов кальция и фосфата, что и обычная эмаль.
"Вероятно, это связано с тем, что при нормальном развитии зубов формирующаяся эмаль покрыта неупорядоченным слоем частиц кальция и фосфата - как в геле - что способствует ее росту", - говорит Танг.
Новое эмалевое покрытие имело толщину всего 3 микрометра, что примерно в 400 раз тоньше, чем неповрежденная эмаль. Но Танг говорит, что гель можно многократно наносить для создания этого ремонтного слоя.
"Несколько других групп пытались восстановить зубную эмаль смесями кальция и фосфата, но они содержали более крупные скопления частиц, которые плохо прилипали к поверхности зуба", - продолжил Танк.
По его словам, это затруднило восстановление кристаллов эмали.
Сейчас команда тестирует гель на мышах и надеется позже протестировать его на людях. По словам Танга, им нужно убедиться, что химические вещества в геле безопасны и что новая эмаль может образовываться в реальной среде рта, даже когда люди едят и пьют, пишет NewScientist.
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