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Конец зубных пломб. Ученые разработали гель, который восстанавливает зубы самостоятельно

30.08.2019 22:47
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Конец зубных пломб. Ученые разработали гель, который восстанавливает зубы самостоятельно

Зубная эмаль теперь может быть восстановлена ​​путем нанесения специального геля. Данный продукт, как утверждают его разработчики, может спасти людей от развития полостей, которые требуют зубных пломб.

Эмаль - это твердый защитный слой на внешней стороне зубов. Она может быть истощена кислотой рта и повторным жеванием, приводя к впадинам, которые должны быть заполнены, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.

Поскольку пломбы изготавливаются из инородных материалов, таких как металл, фарфор и смола, они не связываются без проблем с поверхностью зуба и часто становятся рыхлыми.

Чтобы преодолеть эту проблему, Руйканг Танг из Чжэцзянского университета в Китае и его коллеги создали гель, содержащий кальций и фосфат - строительные блоки настоящей эмали, - чтобы попытаться побудить зубы к самовосстановлению.

Они проверили гель, нанеся его на зубы человека, которые были удалены от пациентов и повреждены кислотой. Затем они оставили зубы в контейнерах с жидкостью, предназначенных для имитации среды рта на 48 часов.

Новые кристаллы

В течение этого времени гель стимулировал рост новой эмали. Причем микроскопия показала, что он имеет такое же высокоупорядоченное расположение кристаллов кальция и фосфата, что и обычная эмаль.

"Вероятно, это связано с тем, что при нормальном развитии зубов формирующаяся эмаль покрыта неупорядоченным слоем частиц кальция и фосфата - как в геле - что способствует ее росту", - говорит Танг.

Новое эмалевое покрытие имело толщину всего 3 микрометра, что примерно в 400 раз тоньше, чем неповрежденная эмаль. Но Танг говорит, что гель можно многократно наносить для создания этого ремонтного слоя.

"Несколько других групп пытались восстановить зубную эмаль смесями кальция и фосфата, но они содержали более крупные скопления частиц, которые плохо прилипали к поверхности зуба", - продолжил Танк.

По его словам, это затруднило восстановление кристаллов эмали.

Сейчас команда тестирует гель на мышах и надеется позже протестировать его на людях. По словам Танга, им нужно убедиться, что химические вещества в геле безопасны и что новая эмаль может образовываться в реальной среде рта, даже когда люди едят и пьют, пишет NewScientist.

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