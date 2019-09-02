Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область. Глава государства посетил город Тулун, который больше всего пострадал от паводка летом этого года. Владимир Путин оценил ход работ по ликвидации последствий стихии, а также пообщался с местными жителями.

Также глава государства посетил общеобразовательную школу города Тулун, так как ранее пообещал одному из ее учеников проверить, как прошли восстановительные работы в школе, пишет ТАСС.