Рогозин прокомментировал критику из-за строительства космодрома Восточный
02.09.2019 11:48
Комментарии
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на критику вице-премьера России Юрия Борисова, курирующего космическую отрасль, который сообщил, что ситуация, сложившаяся при строительстве на космодроме Восточный никого не устраивает, пишет ТАСС.
Рогозин ответил пользователю, оставившему комментарий на его странице в Twitter, в котором привел слова Борисова.
"А так было всегда: одни строят, другие - критикуют. Все при деле", - написал Рогозин.
Комментировать (без регистрации)
Читать еще:
Написать комментарий