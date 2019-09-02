Рогозин прокомментировал критику из-за строительства космодрома Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на критику вице-премьера России Юрия Борисова, курирующего космическую отрасль, который сообщил, что ситуация, сложившаяся при строительстве на космодроме Восточный никого не устраивает, пишет ТАСС.

Рогозин ответил пользователю, оставившему комментарий на его странице в Twitter, в котором привел слова Борисова.

"А так было всегда: одни строят, другие - критикуют. Все при деле", - написал Рогозин.