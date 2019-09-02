Россия готова к нефти по $40 за баррель

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о необходимой цене нефти для того, чтобы экономика России не испытывала серьезных трудностей. По его словам, при нынешних условиях развития экономики страны, достаточно того, чтобы цена нефти держалась в районе $45 за баррель.

Этого будет достаточно для поддержания бюджета и платежного баланса страны. При этом Орешкин отметил, что даже в случае падения цены нефти до $40 за баррель, экономика России не будет испытывать серьезных трудностей. Но, конечно, если в мире произойдет очередной финансовый кризис плохо будет всем, и России в том числе, утверждает Орешкин отмечая, что раньше, в этом случае Россия понесла бы более серьезные потери.

Тем не менее, наиболее оптимальной ценой нефти глава Минэкономразвития считает сумму в $60 за баррель. По его словам, при такой стоимости нефти Россия сможет без какого-либо ущерба заниматься инвестициями в новые проекты, пишет РБК.