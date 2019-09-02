Минобороны может достроить космодром "Восточный"

Как сообщили источники, близкие к аппарату Правительства РФ, подрядчиком строительства космодрома "Восточный" может стать компания, специально созданная Министерством обороны России для этой цели. При этом сообщается, что на этой неделе премьер-министр страны Дмитрий Медведев проведет совещание по данному вопросу. Также, подобное совещание проведет и президент России Владимир Путин.

Вице-премьер Юрий Борисов, который курирует космическую отрасль, назвал возможным такое развитие событий. Но ни в Министерстве обороны, ни в Роскосмосе не подтвердили данную информацию. Также, от комментариев отказался и пресс-секретарь премьера Олег Осипов. А вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что готовится визит Владимира Путина на космодром "Восточный", пишет газета Ведомости.