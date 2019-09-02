В США объявили эвакуацию из-за урагана "Дориан"

В двух штатах США объявили об эвакуации жителей из-за приближающегося к территории Штатов урагана "Дориан". Ураган сформировался в Атлантическом океане и согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США имеет пятую категорию по шкале Саффира - Симпсона.

После получения этих данных губернаторы штатов Южная Каролина и Джорджия объявили об обязательной эвакуации жителей. Во Флориде и Северной Каролине объявлен режим чрезвычайной опасности.

Как сообщают специалисты Центра, скорость ветра внутри урагана достигает более 82,7 м/с, а его скорость движения равна 2,2 м/с. Ожидается, что стихия достигнет побережья США в районе Флориды вечером 2 сентября, пишет ТАСС.