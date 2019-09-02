Названы регионы с самыми доступными тарифами на электричество

Эксперты проанализировали рынок и составили рейтинг регионов России с самой доступной для жителей ценой на электроэнергии. Так, в первую тройку лидеров регионов, в которых проживающие россияне могут приобрести больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату, вошли Иркутская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а самое последнее место в рейтинге заняла Республика Калмыкия. При этом Москва заняла только девятое место по доступности электроэнергии, пишет РИА Новости.