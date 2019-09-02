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Жириновский обвинил Польшу в начале Второй мировой войны

02.09.2019 07:59
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Жириновский обвинил Польшу в начале Второй мировой войны

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram обвинил Польшу в том, что из-за нее началась Вторая мировая война. По словам политика, Польша и ее лидер Юзеф Пилсудский первой вступила в союз с Гитлером в 1934 году, подписав пакт Пилсудского - Гитлера. А уже после этого к ним присоединились и "Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 г".

Жириновский обвинил Польшу в бездействии во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии, без чего, по словам политика, "ни о какой войне Германии с СССР в 1941 г. и речи быть не могло".

Также лидер ЛДПР обвинил Европу в том, что она "вскормила Гитлера", пытаясь с его помощью бороться с СССР. Но это привело к трагическим событиям, пишет РИА Новости.

"За что боролись, на то и напоролись", - закончил свой пост в Telegram Жириновский.

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