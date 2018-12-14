Илон Маск показал НЛО в прямом эфире

14.12.2018 01:26



Камеры Международной космической станции зафиксировали движение треугольного НЛО в момент стыковки грузового космического корабля SpaceX Dragon с МКС.

Во время миссии SpaceX 8 декабря экипаж станции встречал корабль Dragon. Командир экипажа МКС Александр Герст использовал большую роботизированную руку космической станции, чтобы захватить грузовой корабль для последующей пристыковки. В ходе данной процедуры компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, транслировала в прямом эфире, полученный материал с МКС. Неожиданно на заднем плане прибывшей с Земли капсулы появился медленно движущийся треугольный объект.

Версии уфологов

Версия 1

Это TR-3B - секретный экспериментальный тип космического корабля, реконструированный в США или в России с разбившегося на Земле инопланетного корабля. TR-3B просто вел наблюдение за Dragon в космосе.

Версия 2

НЛО – корабль представителей внеземной цивилизации. Также было выдвинуто предположение, что произошел первый контакт между пришельцами и людьми.

По мнению уфологов, в SpaceX либо специально показали данные кадры с целью поддержки раскрытия информации об НЛО, либо забыли вырезать сцену с неопознанным объектом из видео, пишет outerplaces.com.