В России изменились правила призыва в армию

На официальном сайте правовой информации появился документ, согласно которому в Российской Федерации вступили в силу измененные правила призыва в армию.

Теперь призывник может отказаться от отсрочки или освобождения от военной службы. Для этого ему нужно подать заявление в призывную комиссию. В документе подчеркивается, что это заявление прикладывается к протоколу заседания призывной комиссии.

Подобные изменения затронут тех, у кого есть ученая степень, а также родственников военнослужащих, которые погибли в период исполнения своих обязанностей или во время прохождения армейских сборов.

Подчеркивается, что срочники, призванные до 1 сентября 2019 года, могут воспользоваться правом на досрочное увольнение со службы в армии при наличии соответствующих оснований для досрочной демобилизации, пишет РБК.