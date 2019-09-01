В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу

Антон Морозов, депутат Государственной думы, прокомментировал авиационный удар Соединенных Штатов Америки по Идлибу в зоне деэскалации, который американская сторона нанесла не уведомив при этом Россию и Турцию.

Ранее в Центре по примирению в Сирии заявили, что авиационный удар войск Соединенных Штатов по Идлибу привел к многочисленным разрушениям и человеческим жертвам. Отмечается, что эта атака нарушила все ранее достигнутые соглашения, потому что Белый дом не предупредил о своих намерениях Россию и Турцию. Кроме того, в Вашингтоне уверяют, что в результате авиаудара был уничтожен пункт управления террористической группировки «Аль-Каида» в Сирии, якобы угрожающий населению Америки.

Морозов считает, что этот инцидент демонстрирует тот факт, что США не заинтересованы в стабилизации ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке. По мнению депутата, Вашингтон делает все для того, чтобы сохранить очаг напряжения в этом регионе, чтобы в будущем извлекать из этого политические дивиденды, пишет РИА Новости.