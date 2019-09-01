Мировое агентство Bloomberg считает, что Швеция из-за России задумалась о новом налоге

Правительство Швеции хочет ввести новый налог из-за возрастания напряженности отношений с РФ. Об этом сообщило крупное мировое финансово-экономическое агентство Bloomberg.

Повышение налога нужно для дополнительных расходов на оборону страны, связанных с потребностью противостояния России в Балтийском море. Уточняется, что этот налог с 2022 года должны выплачивать банковские организации, что увеличит доход страны в размере $508 млн в год.

Магдалена Андерсон, руководитель Минфина, считает, что банки создают определенные риски для экономики Швеции, поэтому было бы честно, если они будут больше вкладывать в ее безопасность. Подчеркивается, что планируется повысить расходы на оборону страны с сегодняшнего 1% до 1,5% ВВП к 2025 году.

Ранее Сергей Шойгу, министр обороны России, сообщил о сложной ситуации у западных границ страны. Так он рассказал об усилении военного присутствия НАТО в Восточной Европе, а также разворачивании американской системы противовоздушной обороны в Польше и Румынии. Кроме того, Шойгу доложил о расширении военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией, передает «Газета.Ru».