Об итогах переговоров на МАКС-2019 рассказали в Рособоронэкспорте

Рособоронэкспорт, во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, совершил свыше двухсот предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для зарубежных делегаций, по результатам которых ожидается повышение числа договоров на миллиарды долларов. Об этом сегодня сказали в пресс-службе спецэскпортера. Отмечается, что помимо презентаций, иностранным заказчикам позволили самим «обкатать» отечественные самолеты и вертолеты. Напомним, что выставка проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Насыщенная летная и деловая программа авиасалона МАКС-2019 позволила успешно поработать с зарубежными делегациями, а также иностранными должностными лицами высочайшего уровня. Александр Михеев, гендиректора РОЭ, рассказал, что демонстрация новейшего истребителя Су-57 поспособствовала его рекламе в глобальном смысле. Он подчеркнул, что специалисты Рособоронэкспорта зарегистрировали резкое повышение интереса к российскому истребителю со стороны зарубежных посетителей салона и всех международных СМИ, передает РИА Новости.