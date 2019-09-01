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Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России

01.09.2019 13:54
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Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России

Максим Топилин, министр труда и социальной защиты, сообщил, что на данный момент в России зарегистрировано 7,3 миллиона работающих пенсионеров. Об этом он рассказал во время встречи со своими коллегами из других государств на G20. Министр добавил, что за прошедшие пять лет российские граждане, находящиеся на пенсии, стали чаще искать работу. Уточняется, что доля работающих пенсионеров выросла с 8,5 % до 9,6 %. Топилин отметил, что помимо пенсионеров, в стране работают 95% экономически активных россиян, передает «Газета.Ru».

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