Нарушая все договоренности США ударили по Идлибу

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии рассказал о том, что Соединенные Штаты Америки, нарушив все существующие договоренности в Сирии, нанесли удар по Идлибу и, при этом, о своих намерениях не сообщили ни России, ни Турции. Также в сообщении было сказано, что инцидент произошел 31 августа в 06:00 на фоне одностороннего прекращения огня сирийской армией. Наряду с этим, 31 августа в 15:00 американская авиация нанесла удар по городу. Подчеркивается, что речь идет о районе, расположенном на северо-западе Сирии между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая.

В США заявили, что американская сторона поставила под угрозу режим прекращения огня. Их авиационный удар привел к многочисленным жертвам и разрушениям. В Белом доме утверждают, что целью удара были члены террористической организации.

Ранее лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о нормализации ситуации в провинциальном городе Идлиб, пишет «Газета.Ru».