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Со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

01.09.2019 11:50
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Со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Сегодня со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет. 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники свыше 1100 человек. Без еды, воды и лекарственных препаратов их удерживали в заминированном спортзале. Боевики согласились отпустить только маленьких детей и 26 женщин.

В Беслане 3 сентября начался незапланированный штурм. В результате операции погибли 334 человека, среди них было 186 детей. Почти все террористы были уничтожены, а единственного арестованного боевика Нурпаши Кулаева осудили на пожизненное заключение.

1 сентября 2019 года в Северной Осетии по жертвам теракта пройдет трехдневная вахта памяти, передает «Вести.ru».

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