Синоптики пообещали, что на 1 сентября в Москве будет летняя погода

В первый день осени в столичном регионе установится летняя погода без осадков. Об этом сообщил Александр Синенков, ведущий специалист центра погоды «Фобос». В Москве воздух прогреется до 24°C-26°C, а по области – до 21°C -26°C. Скорость ветра будет слабой. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, а влажность воздуха будет на отметке 40%.

Также синоптики предупредили, что в начале следующей недели в некоторых районах Москвы и Московской области пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем столбик термометра будет достигать 27°C, а ночью – до 9°C-14°C, передает «Газета.Ru».