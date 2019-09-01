«Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей

НПО «Энергомаш», которое входит в государственную корпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ в мире. 1 сентября официальном на портале госзакупок был размещен соответствующий документ.

В техзадании к закупке НПО «Энергомаш» сообщается о том, что корпорация приобрела сортовой прокат литейных сталей и сплавов РД-171. Этот продукт применяется компанией для создания комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс». Уточняется, что на его покупку будет потрачено примерно 19,5 млн рублей.

РД-171МВ предназначаются для использования на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5». Также их будут применять на сверхтяжелой ракете «Енисей». До конца 2019 года должны пройти первые испытания двигателя. В 2021 году планируется осуществить их поставку для летных тестов в составе «Союза-5», а на ноябрь 2022 года – первый пуск.

22 августа Дмитрий Рогозин, руководитель «Роскосмоса», сообщил, что Индия проявила интерес к двухкомпонентным жидкостным ракетным двигателям РД-180, производимые на НПО «Энергомаш». РД-180 экспортируются в США, а в 2018 году Рогозин заявлял, что Россия готова начать поставки этих двигателей в Китай, пишет «Известия».