Дневная посещаемость МАКС-2019 побила абсолютный рекорд

Согласно данным, поступившим от источника в оперативном штабе по обеспечению безопасности Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, 31 августа дневная посещаемость мероприятия поставила абсолютный рекорд. По его данным, в этот день МАКС-2019 посетило 173 тыс. человек, что является абсолютным рекордом за всю историю существования салона. Дирекция МАКСа подтвердила, что такие данные действительно имеют место быть, пишет РИА Новости.