На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА»

В рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 российская корпорация «Ростех» представила компьютер «БИНОМ-КА». Причем, согласно анонсу, основным преимуществом российского компьютера является его защищенность.

Компьютер «БИНОМ-КА» выполнен в виде моноблока. Он состоит из двух независимых систем, которые разработчики поместили в один корпус. Так, одна из систем имеет доступ в интернет, а вторая, закрытая система, предназначена для осуществления доступа в локальную сеть организаций. Обмен информацией между системами осуществляется через буфер обмена, при этом копирование данных из «закрытой» системы невозможно.

Также разработчики гарантируют полную защиту данной модели компьютера и от хакерских атак и от проникновения вирусов и от утечки информации.

Создателем компьютера «БИНОМ-КА» является концерн «Автоматика». Предполагается, что подобная техника может использоваться в военных, стратегических и государственных учреждениях, а также в банках, где уровень защиты данных играет важнейшую роль, пишет Военное обозрение.