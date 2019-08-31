Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой всей Европе

Во время пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой, которая прошла по итогам двусторонней встречи лидеров, президент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на строительство российского газопровода "Северный поток - 2", а также на европейских лидеров, в частности канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. По его словам, "Северный поток - 2" является угрозой для всей Европы, а сама Украина в плане поставок газа планирует работать в тройке с Польшей и США.

Что же касается европейских лидеров, то глава Украины подчеркнул солидарность с Польшей по вопросу строительства "Северного потока - 2". В то же время отметив, что ни Германия, ни Франция не будут стремиться предотвратить строительство российского газопровода. По его словам, на Меркель и Макрона "очень сильно влияет их местный бизнес", пишет РБК.