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На несогласованную акцию в Москве пришло 750 человек

31.08.2019 18:59
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На несогласованную акцию в Москве пришло 750 человек

Согласно информации поступившей от пресс-службы ГУ МВД по городу Москве в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов. По предоставленным данным в акции приняли участие 750 человек. Митингующие прошли от Чистых прудов по Бульварному кольцу в направлении Пушкинской площади. Собравшиеся хотели пройти дальше по Тверской улице в сторону центра, но сотрудники полиции не позволили им пройти, перекрыв дорогу. Также сообщается, что на этот раз никого из участников акции полиция не задерживала, пишет Интерфакс.

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