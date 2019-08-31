На несогласованную акцию в Москве пришло 750 человек

Согласно информации поступившей от пресс-службы ГУ МВД по городу Москве в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов. По предоставленным данным в акции приняли участие 750 человек. Митингующие прошли от Чистых прудов по Бульварному кольцу в направлении Пушкинской площади. Собравшиеся хотели пройти дальше по Тверской улице в сторону центра, но сотрудники полиции не позволили им пройти, перекрыв дорогу. Также сообщается, что на этот раз никого из участников акции полиция не задерживала, пишет Интерфакс.