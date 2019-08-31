Россияне экономят на цветах к 1 сентября

Эксперты ассоциации "Теплицы России" проанализировали рынок цветов в преддверии 1 сентября и пришли к неутешительным выводам. Так, согласно полученным данным, россияне стали экономить на цветах к празднику. Причем сократилось не только количество купленных букетов, уменьшился и объем цветочных композиций, а также сократился спрос на экзотические растения.

Эксперты подчеркнули, что общий объем продаж цветов к Дню знаний ежегодно сокращается в среднем на 10-15%. А рост продаж перед 1 сентября составляет всего 30%, в то время как ранее данный показатель показывал не менее 50-60% роста, пишет Интерфакс.