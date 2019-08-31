Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое

Во время церемонии награждения победителей конкурса "Лидеры энергетики", который состоялся в Челябинске, глава Минэнерго Александр Новак рассказал о будущем энергетической отрасли.

По его словам, в связи с тем, что в мире растет число гаджетов, технологических новинок и робототехники, на работу которых необходимо тратить большое количество энергии, к 2040 году потребление электроэнергии может вырасти в два раза. При этом спрос на электрическую энергию покажет еще больший рост.

Поэтому, энергетической сфере экономики необходимы хорошие, квалифицированные кадры, так как данная отрасль играет важнейшую роль в экономике страны, пишет Российская газета.