Владимир Бортко подал заявление о снятии с выборов губернатора Петербурга

Режиссер и депутат Государственной думы РФ Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга. 31 августа он отнес официальное заявление о прекращении своего участия в предвыборной гонке в ЦИК.

При этом во время общения с журналистами на пресс-конференции Бортко заявил, что его политическая карьера закончена. Режиссер подчеркнул, что он не поставил в известность и не советовался с лидером партии КПРФ. Его решение стало неожиданностью для всех, кроме одного члена партии, которому он доверяет.

Также, говоря об окончании своей политической жизни в дальнейшем, Владимир Бортко не исключил, что он может уйти и из Государственной думы РФ, сложив с себя полномочия депутата, пишет ТАСС.