Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтии из истории СССР

Страны Балтии никогда не входили в состав СССР. С таким заявлением выступил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. В своем Twitter министр заявил, что Прибалтийские страны были оккупированы Советским союзом, в соответствии с гитлеровско-сталинским соглашением. И только в 1990-х годов смогли вернуть свою независимость.

Так, министр иностранных дел Латвии отреагировал на заявление МИД России о том, что несмотря на то, что в начале 1990-х годов страны Балтии получили независимость они, по словам представителя МИДа, не смогли достичь правового статуса в развитии государственности, не став также и демократическими странами, пишет Газета.ру.