Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 сентября

Начиная с 1 сентября текущего года в законодательстве РФ произойдут некоторые изменения. Так, теперь, водители автомобилей смогут проще проводить процедуру оформления европротокола при ДТП без выезда сотрудников ГАИ на место аварии. Начиная с 1 сентября его можно будет оформить онлайн на сайте госуслуг.

Также, к 1 сентября Пенсионный фонд России должен завершить перерасчет фиксированной выплаты, которая будет добавлена к страховой пенсии по старости и по инвалидности. А также рассчитать 25% надбавку к фиксированной выплате, положенную некоторым пенсионерам, ранее работавшим в сельскохозяйственной сфере, пишет Российская газета.