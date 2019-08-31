Более 130 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Как следует из данных сервиса Яндекс.Расписание, 122 рейса из столичных аэропортов отменены или перенесены на более поздний срок. Так, во Внуково задержано 25 рейсов, 10 рейсов отменены и 45 задержаны в Домодедово, а в Шереметьево вынуждены были перенести время отправления 52 рейсов. Все рейсы отменены или задержаны по причине неблагоприятных погодных условий.

В настоящее время в Москве сильный туман, но, по данным центра погоды "Фобос", через несколько часов туман рассеется, а в столице установится теплая погода, характерная для середины июля. По словам специалистов Центра, столбик термометра поднимется до отметки 22-24 градуса тепла, пишет РИА Новости.