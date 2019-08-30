Ученые назвали лучший способ уменьшить вздутие живота

Как уменьшить изжогу, боли в животе, диарею, запоры и вздутие живота? Американские ученые утверждают, что физические нагрузки, такие как ходьба, езда на велосипеде и аэробика, могут помочь справиться с данными проблемами.

Исследователи из Университета Вашингтона и Университета Миннесоты в своем исследовании показали, что недостаток физической активности и высокий индекс массы тела (ИМТ) увеличивают частые нарушения желудочно-кишечного тракта, включая боль в животе с тошнотой или рвотой, диареей, вздутием живота и запором.

Специалисты обнаружили, что люди с ожирением, которые регулярно занимаются какой-либо физической деятельностью, меньше страдают от симптомов желудочно-кишечного тракта по сравнению с неактивными субъектами.

"Хорошо документировано, что поддержание здорового питания и регулярная физическая активность могут способствовать здоровью желудочно-кишечного тракта", - сказала ведущий автор исследования доктор Рона Л. Леви. "Наше исследование является первым, чтобы показать пользу от сохранения этих здоровых привычек и предотвращения появления симптомов желудочно-кишечного тракта у людей с ожирением. Полученные нами результаты имеют серьезное значение для разработки новых методов лечения как ожирения, так и различных нарушений ЖКТ и симптомов, которые более распространены в этой группе населения".

Другое исследование группы показало, что умеренная или тяжелая физическая активность в течение 12 недель значительно улучшит симптомы ЖКТ. Причем наиболее распространенными видами деятельности были ходьба, езда на велосипеде и аэробика, а продолжительность упражнений составляла около 5 часов в неделю.

Эксперты рекомендуют физическую активность умеренной интенсивности не менее 30 минут в день, пять дней в неделю.

Исследования показывают, что рутинные физические нагрузки могут быть эффективным вариантом лечения для уменьшения симптомов расстройств ЖКТ, таких как СРК. Но значительное улучшение у пациентов с СРК происходит после того, как они увеличивают количество физических упражнений.

Повышение физической активности вызывает изменение транзита газа и транзит ободочной кишки (как быстро материал проходит через толстую кишку). Это приводит к улучшению клиренса кишечного газа и уменьшению симптомов болей в животе, вздутие живота и запоров, пишет spring.org.