День города в Москве отметят 70 тыс. залпами салюта

Москва отметит День города 7 сентября. В честь праздника власти города откроют 33 площадки для запуска салюта, которые расположены во всех округах столицы, в том числе в саду "Эрмитаж", в парках "Горького", "Зарядье", "Кузьминки", "Ходынское поле", "Сокольники", в усадьбе Воронцово, а также напротив Большой спортивной арены "Лужников". Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, всего в День города будет дано более 70 тыс. залпов, а продолжительность салюта составит около 5 минут, пишет Интерфакс.