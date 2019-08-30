МИД РФ прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

В Министерстве иностранных дел России выразили серьезную озабоченность ситуацией, которая сложилась на границе Грузии и Южной Осетии. Так, ранее, грузинская сторона построила пост полиции около югоосетинского села Уиста (Цнелис).

При этом Грузия катерогически отказывается вести переговоры с Южной Осетией по вопросу делимитации, а также демаркации границы, что вынуждает Цхинвал проводить все необходимые работы по инженерному оснащению границы самостоятельно.

В МИД РФ подчеркнул, что Грузия все время, а особенно в последние месяцы, нагнетает напряженную обстановку на границе с Южной Осетией, проводя политико-пропагандистские кампании, с помощью и при поддержке западных стран.

Тем не менее в ведомстве призывают и Грузию и Южную Осетию к сдержанности в сложившейся ситуации и настаивают на продолжении обсуждения спорных вопросов в рамках Механизма предотвращения.

Ранее, Цхинвал потребовал от грузинской стороны убрать спорный блокпост до 30 августа, в противном случае обещая воспользоваться всеми возможными законными методами для защиты населении страны. На что Грузия потребовала не разговаривать с ней с помощью выдвижения ультиматумов, пишет МК.