В России зафиксирован рост реального размера пенсий

Специалисты Росстата сообщили, что в июле текущего года средний размер ежемесячной пенсии в России увеличился на 1,4% по сравнению с июлем прошлого года и составил 14 150 рублей. При этом данный показатель составляет 30,8% от средней начисленной заработной платы за июль текущего года. В то время как в июне текущего года средний размер ежемесячной пенсии в России составлял 28,7% от средней начисленной заработной платы по стране, пишет ТАСС.