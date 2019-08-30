Вильфанд пообещал бабье лето жителям европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая установится в центральной части России в ближайшее время. По его словам, в этом году жителей центральных районов нашей страны ждет бабье лето, которого, как он напомнил, в прошлом году не было, пишет РИА Новости.

Тем не менее, Вильфанд предостерег россиян от напрасных ожиданий жары или слишком высокой температуры.