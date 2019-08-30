Вильфанд пообещал бабье лето жителям европейской части России
30.08.2019 20:55
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая установится в центральной части России в ближайшее время. По его словам, в этом году жителей центральных районов нашей страны ждет бабье лето, которого, как он напомнил, в прошлом году не было, пишет РИА Новости.
Тем не менее, Вильфанд предостерег россиян от напрасных ожиданий жары или слишком высокой температуры.
"Не должно быть завышенных ожиданий жары, тепла, все же мы живем не в субтропиках", — подчеркнул он.
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