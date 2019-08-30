Банк России в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы

Руководство Банка России приняло решение снизить минимальный размер тарифов за денежные переводы в Системе быстрых платежей, которые осуществляют физические лица. Причем тарифы будут снижены на переводы как другому физическому лицу, так и юридическому лицу. В среднем размер тарифов будет снижен в 10 раз.

Теперь, за совершенные физическим лицом операции до 125 рублей тариф устанавливается в размере 5 коп., до 250 руб. — 12 коп., до 1000 руб. — 30 коп. В то время как раньше, за все эти операции существовал единый тариф в размере 50 коп.

Решение о снижении тарифов было принято в связи возрастающей популярностью среди физических лиц переводов небольших сумм. Также, руководство Банка России планирует увеличить популярность Системы быстрых платежей среди кредитных организаций России, пишет РБК.