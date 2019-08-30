Владимир Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга

Во время очередных дебатов кандидатов на должность губернатора Санкт-Петербурга, которые проходили в эфире телеканала "Санкт-Петербург", Владимир Бортко - кандидат от партии КПРФ, заявил о снятии с выборов своей кандидатуры. Бортко объявил о прекращении участия в предвыборной гонке после того, как высказал ряд претензий к организаторам мероприятий, пообещав, что заявление о снятии своей кандидатуры с выборов отнесет в ЦИК в 9:30 утра 31 августа.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября. После отказа Владимира Бортко от участия в выборном процессе, на пост губернатора претендуют три кандидата: Александр Беглов, который является врио губернатора Петербурга, и депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга Надежда Тихонова, идущая на выборы от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов, которого выдвинула партия "Гражданская платформа", пишет ТАСС.