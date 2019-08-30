Ракета "Рокот" с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
30.08.2019 19:24
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Официальный представитель Министерства обороны России сообщил о том, что с космодрома Плесецк космические войска ВКС России осуществили запуск ракеты-носителя "Рокот", которая доставит на орбиту спутник, предназначенный для выполнения военных целей. Пуск ракеты произведен в 17:00 мск с третьей установки. Все предстартовые мероприятия, как и сам запуск ракеты-носителя прошли в штатном режиме, пишет РИА Новости.
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