Ракета "Рокот" с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Официальный представитель Министерства обороны России сообщил о том, что с космодрома Плесецк космические войска ВКС России осуществили запуск ракеты-носителя "Рокот", которая доставит на орбиту спутник, предназначенный для выполнения военных целей. Пуск ракеты произведен в 17:00 мск с третьей установки. Все предстартовые мероприятия, как и сам запуск ракеты-носителя прошли в штатном режиме, пишет РИА Новости.