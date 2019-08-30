В России построят новую дорогу к Крымскому мосту

В скором времени на юге Российской Федерации появится новая трасса, которая разгрузит подъезд к Крымскому мосту. Планируется, что строительство новой магистрали А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк, переходящей в трассу А-290 Новороссийск – Керчь на протяжении от пересечения с дальним западным обходом Краснодара до участка 73-100 км трассы А-290.

В Минтранспорта сообщили, что сейчас подготавливаются обоснования инвестиций для реализации магистрали. Строительство автодороги должно завершиться к 2020 году. Отмечается, что реконструкция трассы А-289 предусмотрена федеральным проектом «Коммуникации между центрами экономического роста», которая входит в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Уточняется, что на строительство трассы будет выделено 86,9 млрд рублей, пишет «Российская газета».