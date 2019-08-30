Россия пригласит Зеленского на 75-летие Победы

Юрий Ушаков, помощник президента РФ Владимира Путина, заявил, что Россия пригласит главу Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ушаков подчеркнул, что Зеленскому обязательно отправят приглашение.

Кроме того помощник рассказал, что на мероприятии побывают главы семнадцати государств. Отмечается, что свое участие в праздновании 75-летия Победы подтвердили лидеры Белоруссии, Армении, Индии, Франции, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдавии и Сербии, пишет «Газета.Ru».