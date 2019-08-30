Трамп отменил визит в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны

Американский лидер Дональд Трамп, из-за надвигающегося урагана на страну, отменил визит в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны. Мероприятия, посвященные этой дате, должны были пройти в Варшаве 1 сентября. Также у него должна была состояться встреча с главой Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что посетить Польшу, вместо Трампа, должен вице-президент Майк Пенс.

Он считает, что надвигающийся ураган Дориан может стать очень крупным. Трамп добавил, что обговорил эту ситуацию с польским лидером Анджеем Дудой, пообещав, что в ближайшее время приедет Польшу. Об этом сообщило международное агентство Reuters, пишет «Коммерсантъ».