Эрдоган сообщил о переговорах с Россией о поставках истребителей Су-57

Турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о переговорах с Россией относительно поставок истребителей Су-57. По словам Эрдогана, после посещения международного авиасалона МАКС-2019 в РФ остались чиновники Турции, которые будут вести переговоры о поставках Су-57.

Также он подчеркнул, что в переговорах Анкара будет опираться на свои условия кредитования и совместного производства. Эрдоган добавил, что если Соединенные Штаты Америки не изменят свою позицию касательно истребителей F-35, то Турция найдет другой выход из этой ситуации, передает «Газета.Ru».